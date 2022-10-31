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Прикордонники відбили жорстокий штурм на Донеччині і поповнили обмінний фонд

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 15:48
Прикордонники відбили жорстокий штурм на Донеччині і поповнили обмінний фонд
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Російсько-окупаційні війська не припиняють наступ на Донецькому напрямку: прикордонники разом з іншими з підрозділами Сил оборони стримують ворожий натиск

Джерело: пресцентр Держприкордонслужби України

Деталі: Повідомляється, що напередодні від самого світанку російські окупанти розпочали обстріли позицій Сил оборони на південному напрямку Донецької області.

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Артилерійська підготовка противника з мінометів, реактивної й ствольної артилерії тривала близько двох годин.

Згодом загарбники, силами до двох взводів піхоти під прикриттям бойових машин, перейшли до штурму позицій українських захисників.

Влучним вогнем прикордонники знищили ворожу БМП разом з екіпажем, а піхоту противника розсіяли. Відступаючи під вогневим ураженням наших бійців російські військові залишали своїх вбитих та поранених.

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Так, у результаті бою прикордонники відбили жорстокий штурм ворога та взяли в полон 35-річного пораненого контрактника з Ростовської області.

Полоненому надали необхідну медичну допомогу й передали для поповнення обмінного фонду.

Теми: Донецька областьвійнаПрикордонна служба
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