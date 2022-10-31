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Пограничники отбили жестокий штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 15:48
Пограничники отбили жестокий штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд
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Российско-оккупационные войска не прекращают наступление на Донецком направлении: пограничники вместе с другими с подразделениями Сил обороны сдерживают вражеский натиск.

Источник: пресс-центр Госпогранслужбы Украины

Детали: Сообщается, что накануне с самого рассвета российские оккупанты начали обстрелы позиций Сил обороны на южном направлении Донецкой области.

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Артиллерийская подготовка противника из минометов, реактивной и ствольной артиллерии продолжалась около двух часов.

Впоследствии захватчики, силами до двух взводов пехоты под прикрытием боевых машин, перешли к штурму позиций украинских защитников.

Прицельным огнем пограничники уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем, а пехоту противника рассеяли. Отступая под огневым поражением наших бойцов российские военные оставляли своих убитых и раненых.

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Так, в результате боя пограничники отбили жестокий штурм врага и взяли в плен 35-летнего раненого контрактника из Ростовской области.

Пленному оказали необходимую медицинскую помощь и передали для пополнения обменного фонда.

Темы: Донецкая областьвойнаПограничная служба
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