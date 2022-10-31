Глава Чернівецької ОДА Руслан Запарнюк повідомив, що ворожий обстріл області спричинив відчутні для всієї енергосистеми України наслідки.

Джерело: Запарнюк у Telegram

Дослівно: "Сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загорання...

Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України...

Я зараз тут на місці, ми поки не можемо надавати більше інформації, щоб не коригувати вогонь. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав критичні".

Деталі: За словами глави ОВА, після ворожого обстрілу трапилося загорання, але наразі пожежу локалізовано.

8 людей отримали незначні тілесні ушкодження (порізи), але медичної допомоги не потребують.