Удар по Буковине будет очень ощутимым для всей энергосистемы Украины - ОДА

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запарнюк сообщил, что вражеский обстрел области повлек ощутимые для всей энергосистемы Украины последствия.

Источник: Запарнюк в Telegram

Дословно: "Сегодня в 08:40 утра в результате ракетного удара поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. Произошло возгорание...

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Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины...

Я сейчас здесь на месте, мы пока не можем предоставлять больше информации, чтобы не корректировать огонь. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал критические".

Детали: По словам главы ОВА, после вражеского обстрела произошло возгорание, но сейчас пожар уже локализован.

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