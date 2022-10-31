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ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 17:27
ФОТО З FACEBOOK ЦНАП КИЄВА

Із 1 листопада Центри надання адміністративних послуг Києва скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Дослівно: "Від завтра заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово".

Увагу киян звертають на те, що у разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів, а саме:

  • паспортні послуги (крім вклеювання фото у паспорт громадянина України 25, 45 років);
  • реєстрація майна;
  • реєстрація бізнесу;
  • витяги з Державного земельного кадастру;
  • послуги при народженні дитини;
  • послуги в будівельній сфері;
  • Є-Декларація.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня, ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги.

У разі оголошення повітряної тривоги під час робочого дня усі працівники та відвідувачі переходять до найближчого укриття. У цьому разі роботу відновлюють протягом 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.

Сall-центр працюватиме у посиленому режимі. Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

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