Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 16:27
ЦНАПи Києва з 1 листопада скасовують запис на конкретний час
ФОТО З FACEBOOK ЦНАП КИЄВА

Із 1 листопада Центри надання адміністративних послуг Києва скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Дослівно: "Від завтра заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово".

Реклама:

Увагу киян звертають на те, що у разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов’язаних із роботою електронних систем/реєстрів, а саме:

  • паспортні послуги (крім вклеювання фото у паспорт громадянина України 25, 45 років);
  • реєстрація майна;
  • реєстрація бізнесу;
  • витяги з Державного земельного кадастру;
  • послуги при народженні дитини;
  • послуги в будівельній сфері;
  • Є-Декларація.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня, ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги.

У разі оголошення повітряної тривоги під час робочого дня усі працівники та відвідувачі переходять до найближчого укриття. У цьому разі роботу відновлюють протягом 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Сall-центр працюватиме у посиленому режимі. Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: