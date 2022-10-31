ЦПАУ Киева с 1 ноября отменяют запись на конкретное время

С 1 ноября Центры предоставления административных услуг Киева отменяют возможность записи на конкретное время приема.

Источник: официальный портал столичной власти

Дословно: "Завтра заявителей будут принимать по электронной очереди, которая будет формироваться в помещениях ЦПАУ. Все, кто имел запись, будут приняты в первую очередь".

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Детали: Внимание киевлян обращают на то, что в случае отсутствия света ЦПАУ не предоставляют услуг, связанных с работой электронных систем/реестров, а именно:

паспортные услуги (кроме вклеивания фото в паспорт гражданина Украины 25, 45 лет);

регистрация имущества;

регистрация бизнеса;

выписки из Государственного земельного кадастра;

услуги при рождении ребенка;

услуги в строительной сфере;

Е-Декларация.

В случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня, ЦПАУ начинают работать через 30 минут после окончания воздушной тревоги.

В случае объявления воздушной тревоги во время рабочего дня все работники и посетители переходят в ближайшее укрытие. В этом случае работу возобновляют в течение 10 минут после отбоя воздушной тревоги.

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Сall-центр будет работать в усиленном режиме. Всю актуальную информацию о получении услуг, состояния рассмотрения и готовности представленных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.