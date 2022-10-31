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Світло на Київщині вже відновлюють: евакуації населення не буде – ОВА

Євген КізіловПонеділок, 31 жовтня 2022, 16:27
Світло на Київщині вже відновлюють: евакуації населення не буде – ОВА
ілюстративне фото, джерело ДТЕК

Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується. Електроенергія в області вже почала відновлюватися.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Деталі: За його словами, ситуація з енергетикою в регіоні складна, проте під контролем. Про всі плани дій жителі Київщини будуть знати завчасно. 

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Пряма мова: "У нас буде сьогодні важкий вечір і, можливо, завтра буде також важкий день. Але треба зберігати спокій, ніхто нікуди не їде, нікого ніхто не збирається переселяти. Ми всі залишаємось на своїх місцях – працюємо, відбудовуємо нашу країну".

Що передувало: У понеділок вранці в одну з громад Київщини були "прильоти". Через масовані обстріли в області сталися пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

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Теми: Київська областьенергетикавійнаевакуація
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