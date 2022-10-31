Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Свет на Киевщине уже восстанавливают: эвакуации населения не будет – ОВА

Евгений КизиловПонедельник, 31 октября 2022, 16:27
Свет на Киевщине уже восстанавливают: эвакуации населения не будет – ОВА
иллюстративное фото, источник ДТЕК

Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не происходит и в ближайшее время не планируется. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Детали: По его словам, ситуация с энергетикой в регионе сложная, однако под контролем. Обо всех планах действий жители Киевщины будут знать заранее. 

Реклама:

Прямая речь: "У нас будет сегодня тяжелый вечер и, возможно, завтра будет также тяжелый день. Но надо сохранять спокойствие, никто никуда не едет, никого никто не собирается переселять. Мы все остаемся на своих местах – работаем, восстанавливаем нашу страну".

Что предшествовало: В понедельник утром в одну из общин Киевской области были "прилеты". Из-за массированных обстрелов в области произошли повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьэнергетикавойнаэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: