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Свет на Киевщине уже восстанавливают: эвакуации населения не будет – ОВА

Евгений КизиловПонедельник, 31 октября 2022, 17:27
иллюстративное фото, источник ДТЕК

Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не происходит и в ближайшее время не планируется. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Детали: По его словам, ситуация с энергетикой в регионе сложная, однако под контролем. Обо всех планах действий жители Киевщины будут знать заранее. 

Прямая речь: "У нас будет сегодня тяжелый вечер и, возможно, завтра будет также тяжелый день. Но надо сохранять спокойствие, никто никуда не едет, никого никто не собирается переселять. Мы все остаемся на своих местах – работаем, восстанавливаем нашу страну".

Что предшествовало: В понедельник утром в одну из общин Киевской области были "прилеты". Из-за массированных обстрелов в области произошли повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

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Темы: Киевская областьэнергетикавойнаэвакуация
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