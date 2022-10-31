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Розвідка підтвердила існування двійників Путіна і розповіла, як їх створюють

"Українська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 18:01
колаж ГУР

Голова військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що у президента РФ Володимира Путіна є щонайменше три двійники, яким для схожості зробили пластичні операції.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, чиї слова у Telegram передає ГУР

Деталі: Головний розвідник розповів, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в "особливих випадках", але зараз це "звичайна практика".

Пряма мова: "Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини".

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Теми: Путінрозвідка
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