Разведка подтвердила существование двойников Путина и рассказала, как их создают

Глава военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что у президента РФ Владимира Путина есть по меньшей мере три двойника, которым для сходства сделали пластические операции.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, чьи слова в Telegram передает ГУР

Детали: Главный разведчик рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в "особых случаях", но сейчас это "обычная практика".

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Прямая речь: "Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека".