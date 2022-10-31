Без світла ще 270 тисяч квартир: Кличко повідомив, коли стабілізують ситуацію
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуацію зі електроенергією у столиці стабілізують о 21.00-22.00.
Джерело: Кличко у Telegram
Пряма мова: "Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора.
Але, навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна".
Деталі: Наразі без світла в столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці - без води.
Водопостачання лівого берегу Києва - відновили. Тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.
Наразі світло повернули мешканцям Троєщини та частково - Подолу.
Мер повідомив, що завершується підключення об’єктів Київводоканалу до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання.
У Києві також відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян.
Деякі бювети ще на стадії підключення. З переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті "Київводфонду".
Нагадаємо:
- Зранку, 31 жовтня через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання. 350 тисяч помешкань - без електрики.
- У київському метрополітені з 1 листопада буде змінений графік руху поїздів. Для економії електроенергії у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в інший час - 8-10 хвилин.
- Крім того через знеструмлення на частині тролейбусних і трамвайних маршрутів транспортники організували автобусне сполучення.