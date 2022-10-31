Без світла ще 270 тисяч квартир: Кличко повідомив, коли стабілізують ситуацію

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуацію зі електроенергією у столиці стабілізують о 21.00-22.00.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора.

Реклама:

Але, навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна".

Деталі: Наразі без світла в столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці - без води.

Водопостачання лівого берегу Києва - відновили. Тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі світло повернули мешканцям Троєщини та частково - Подолу.

Мер повідомив, що завершується підключення об’єктів Київводоканалу до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання.

У Києві також відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян.

Деякі бювети ще на стадії підключення. З переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті "Київводфонду".

Нагадаємо: