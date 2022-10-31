Без света еще 270 тысяч квартир: Кличко сообщил, когда стабилизируют ситуацию
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуацию с электроэнергией в столице стабилизируют в 21.00-22.00.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь: "Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера.
Но, даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять. Потому что ситуация сложная".
Детали: Сейчас без света в столице 270 тысяч квартир. И 40% потребителей столицы - без воды.
Водоснабжение левого берега Киева - восстановили. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.
Сейчас свет вернули жителям Троещины и частично - Подола.
Мэр сообщил, что завершается подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии, что позволит восстанавливать водоснабжение.
В Киеве также восстановили электроснабжение 27 бюветных комплексов.
Некоторые бюветы еще на стадии подключения. С перечнем и адресами бюветов можно ознакомиться на официальном портале города или сайте "Киевводфонда".
Напомним:
- Утром, 31 октября из-за повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, 350 тысяч домов - без электричества.
- В киевском метрополитене с 1 ноября будет изменен график движения поездов. Для экономии электроэнергии в пиковые часы интервалы между поездами будут составлять 4-5 минут, а в остальное время - 8-10 минут.
- Кроме того, из-за обесточивания на части троллейбусных и трамвайных маршрутов транспортники организовали автобусное сообщение.