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Без света еще 270 тысяч квартир: Кличко сообщил, когда стабилизируют ситуацию

Алена МазуренкоПонедельник, 31 октября 2022, 18:08
КИЕВ БЕЗ СВЕТА, ФОТО НАЗАРИЯ МАЗИЛЮКА, УП

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуацию с электроэнергией в столице стабилизируют в 21.00-22.00.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера.

Но, даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять. Потому что ситуация сложная".

Детали: Сейчас без света в столице 270 тысяч квартир. И 40% потребителей столицы - без воды.

Водоснабжение левого берега Киева - восстановили. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.

Сейчас свет вернули жителям Троещины и частично - Подола.

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Мэр сообщил, что завершается подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии, что позволит восстанавливать водоснабжение.

В Киеве также восстановили электроснабжение 27 бюветных комплексов.

Некоторые бюветы еще на стадии подключения. С перечнем и адресами бюветов можно ознакомиться на официальном портале города или сайте "Киевводфонда".

Напомним:

  • Утром, 31 октября из-за повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, 350 тысяч домов - без электричества.
  • В киевском метрополитене с 1 ноября будет изменен график движения поездов. Для экономии электроэнергии в пиковые часы интервалы между поездами будут составлять 4-5 минут, а в остальное время - 8-10 минут.
  • Кроме того, из-за обесточивания на части троллейбусных и трамвайных маршрутов транспортники организовали автобусное сообщение.

Темы: КиевэлектроэнергияУкраинаобстрел
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