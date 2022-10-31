Без света еще 270 тысяч квартир: Кличко сообщил, когда стабилизируют ситуацию

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуацию с электроэнергией в столице стабилизируют в 21.00-22.00.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера.

Реклама:

Но, даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять. Потому что ситуация сложная".

Детали: Сейчас без света в столице 270 тысяч квартир. И 40% потребителей столицы - без воды.

Водоснабжение левого берега Киева - восстановили. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас свет вернули жителям Троещины и частично - Подола.

Мэр сообщил, что завершается подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии, что позволит восстанавливать водоснабжение.

В Киеве также восстановили электроснабжение 27 бюветных комплексов.

Некоторые бюветы еще на стадии подключения. С перечнем и адресами бюветов можно ознакомиться на официальном портале города или сайте "Киевводфонда".

Напомним: