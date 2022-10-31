Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба: відновлювати інфраструктуру після обстрілів Україні допомагають вже 12 країн

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 17:14

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в МЗС.

Кулеба зазначив, що українські дипломати постійно тримають контакт з партнерами з цього питання на основі списків потреб, які підготували профільні відомства. МЗС України оновило відповідні запити у рамках Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн. 

Реклама:

"Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", - розповів Дмитро Кулеба.

Серед обладнання, яке отримує Україна - генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.  

"Ми не дозволимо російському терору зламати ані нас, ані наших партнерів… Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, які відгукнулася на наш терміновий запит", - зазначив Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, прем'єр Чехії Петр Фіала під час візиту до Києва повідомив, що Прага надасть Україні 20 млн крон (близько 30 млн грн) на закупівлю дизельних електрогенераторів.

Теми: обстріленергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
обстріл
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: