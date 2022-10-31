Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: восстанавливать инфраструктуру после обстрелов Украине помогают уже 12 стран

"Европейская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 18:14

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры после российских обстрелов, и договоренности есть уже с 12 странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в МИД.

Кулеба отметил, что украинские дипломаты постоянно держат контакт с партнерами по этому вопросу на основе списков потребностей, подготовленных профильными ведомствами. МИД Украины обновило соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты прорабатывают запросы непосредственно с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран. 

"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В целом речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Среди оборудования, которое получает Украина - генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и прочее.  

"Мы не позволим российскому террору сломать нас или наших партнеров... Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулась на наш срочный запрос", - отметил Кулеба.

Напомним, премьер Чехии Петр Фиала во время визита в Киев сообщил, что Прага предоставит Украине 20 млн крон (около 30 млн грн) на закупку дизельных электрогенераторов.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: обстрелэнергетика
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Кабмине думают об объединении двух министерств

Витренко уходит из "Нафтогаза"

Разведка Британии объяснила, зачем РФ перекинула в Беларусь истребители, способные нести "Кинжалы"

Американские аналитики: "Повар Путина" утверждается как политическая сила

Авиация атаковала скопление личного состава оккупантов – командование

видеоПутин: Массированный удар по Украине – это месть за Севастополь

Все новости...
обстрел
Без света еще 270 тысяч квартир: Кличко сообщил, когда стабилизируют ситуацию
Удар по Буковине будет очень ощутимым для всей энергосистемы Украины - ОДА
Спасатели нашли три тела под завалами на территории Святогорской лавры
Последние новости
11:04
Газ в Европе снова дешевеет: причина
11:02
Школы Киевщины снова возвращаются в "онлайн" из-за угрозы обстрелов
10:55
Сотрудникам TikTok в России предлагают релокацию в другие страны – СМИ
10:52
В Беларуси силовики задержали родственника добровольца, который защищал Украину – СМИ
10:50
Артём Чех: Расскажите мертвым о бесценном опыте народа, добываемого кровью наших мужественных рыцарей
10:50
В Минздраве обновили статистику COVID-19: на прошлой неделе заболели более 16 тысяч
10:48
фотоЭкс-милиционер готовил взрывы на Одесской железной дороге - СБУ
10:45
В Кабмине думают об объединении двух министерств
10:42
В Черкассах остановили весь электротранспорт
10:26
На Киевщине будут раздаваться звуки взрывов – учения саперов
Все новости...