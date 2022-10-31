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Росія й Білорусь створять спільні центри підготовки військових

Понеділок, 31 жовтня 2022, 18:40

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко у понеділок підписав указ про створення й функціонування "навчально-бойових центрів" спільної з Росією підготовки військовослужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Указ Лукашенка схвалює проєкт угоди між Білоруссю та Росією "як основу для проведення переговорів", заявили в пресслужбі самопроголошеного білоруського президента.

"Міністерство оборони (Білорусі) уповноважене на проведення переговорів і підписання угоди в разі досягнення домовленості в межах схваленого проєкту", – зазначається в повідомленні.

Зазначимо, що раніше в понеділок була анонсована чергова зустріч Лукашенка й Путіна.

Нагадаємо, 10 жовтня Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових.

Після цього президент Володимир Зеленський у виступі на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, щоби зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці РФ. 

ВІДЕО ДНЯ

Росія заявила, що перекине до Білорусі, окрім 9 тисяч військових, також танки, бойові машини піхоти та артилерію.

Що насправді можуть означати погрози Лукашенка - дивіться у відеопоясненні "ЄвроПравди", а також у статті Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор.

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