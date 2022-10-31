Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия и Беларусь создадут совместные центры подготовки военных

Понедельник, 31 октября 2022, 17:40

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о создании и функционировании "учебно-боевых центров" совместной с Россией подготовки военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Указ Лукашенко одобряет проект соглашения между Беларусью и Россией "как основу для проведения переговоров", заявили в пресс-службе самопровозглашенного белорусского президента.

Реклама:

"Министерство обороны (Беларуси) уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее в понедельник была анонсирована очередная встреча Лукашенко и Путина.

Напомним, 10 октября Лукашенко собрал срочное совещание силовиков, на котором объявил о задействовании Союзной армии и пообещал Украине "Крымский мост-2", а также анонсировал возвращение в Беларусь российских военных.

ВИДЕО ДНЯ

После этого президент Владимир Зеленский в выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил разместить международную мониторинговую миссию на границе между Украиной и Беларусью, чтобы уменьшить риск провокаций и прямого вступления Беларуси в войну на стороне РФ. 

Россия заявила, что перебросит в Беларусь, кроме 9 тысяч военных, также танки, боевые машины пехоты и артиллерию.

Что на самом деле могут означать угрозы Лукашенко - смотрите в видеообъяснении ЕвроПравды, а также читайте в статье Лукашенко готовится к нападению: какие угрозы способен воплотить белорусский диктатор.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: