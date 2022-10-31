Россия и Беларусь создадут совместные центры подготовки военных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о создании и функционировании "учебно-боевых центров" совместной с Россией подготовки военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Указ Лукашенко одобряет проект соглашения между Беларусью и Россией "как основу для проведения переговоров", заявили в пресс-службе самопровозглашенного белорусского президента.

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"Министерство обороны (Беларуси) уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее в понедельник была анонсирована очередная встреча Лукашенко и Путина.

Напомним, 10 октября Лукашенко собрал срочное совещание силовиков, на котором объявил о задействовании Союзной армии и пообещал Украине "Крымский мост-2", а также анонсировал возвращение в Беларусь российских военных.

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После этого президент Владимир Зеленский в выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил разместить международную мониторинговую миссию на границе между Украиной и Беларусью, чтобы уменьшить риск провокаций и прямого вступления Беларуси в войну на стороне РФ.

Россия заявила, что перебросит в Беларусь, кроме 9 тысяч военных, также танки, боевые машины пехоты и артиллерию.

Что на самом деле могут означать угрозы Лукашенко - смотрите в видеообъяснении ЕвроПравды, а также читайте в статье Лукашенко готовится к нападению: какие угрозы способен воплотить белорусский диктатор.