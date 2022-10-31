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Окупанти хочуть поповнити втрати за рахунок ПВК: виводять контингент з Малі – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 жовтня 2022, 18:55
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За даними Генштабу ЗСУ, на фоні значних втрат у живій силі росіяни шукають способи поповнення військ за рахунок приватних військових компаній.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Зокрема, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

Також російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. На мотивацію льотного складу також негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

В Генштабі оприлюднили дані що ситуації на фронті.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. РФ і далі перекидає окремі підрозділи на територію Білорусі. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

ВІДЕО ДНЯ

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новоданилівка, Червоне та Залізничне.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала по окупантам 14 ударів. 12 з них - по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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