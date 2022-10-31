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Оккупанты хотят пополнить потери за счет ЧВК: выводят контингент из Мали - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 31 октября 2022, 18:55
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По данным Генштаба ВСУ, на фоне значительных потерь в живой силе россияне ищут способы пополнения войск за счет частных военных компаний.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: В частности, принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали.

Также российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применена в Украине. Однако эффективность и обученность летчиков, которые используют различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. На мотивацию летного состава также негативно влияют значительно снижены, по сравнению с Сирией, выплаты.

В Генштабе обнародовали данные о ситуации на фронте.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. РФ и дальше перебрасывает отдельные подразделения на территорию Беларуси. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

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на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мезеновка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленое и Каменка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Невское и Стельмаховка;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка, Майорск, Опытное, Спирное, Яковлевка и Зеленополье;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Новобахмутовка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар и Павловка.

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Новоданиловка, Красное и Железнодорожное.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла по оккупантам 14 ударов. 12 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники; по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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