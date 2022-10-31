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Кулеба: відновлювати інфраструктуру після обстрілів Україні допомагають вже 12 країн

Альона Мазуренко Понеділок, 31 жовтня 2022, 19:00

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в МЗС.

Кулеба зазначив, що українські дипломати постійно тримають контакт з партнерами з цього питання на основі списків потреб, які підготували профільні відомства. МЗС України оновило відповідні запити у рамках Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн. 

"Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", - розповів Дмитро Кулеба.

Серед обладнання, яке отримує Україна - генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.  

"Ми не дозволимо російському терору зламати ані нас, ані наших партнерів… Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, які відгукнулася на наш терміновий запит", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, прем'єр Чехії Петр Фіала під час візиту до Києва повідомив, що Прага надасть Україні 20 млн крон (близько 30 млн грн) на закупівлю дизельних електрогенераторів.

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Теми: Кулеба ДмитроелектроенергіяУкраїнаобстріл
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