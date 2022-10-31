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Кулеба: восстанавливать инфраструктуру после обстрелов Украине помогают уже 12 стран

Алена МазуренкоПонедельник, 31 октября 2022, 18:00
Кулеба: восстанавливать инфраструктуру после обстрелов Украине помогают уже 12 стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры после российских обстрелов, и договоренности есть уже с 12 странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в МИД.

Кулеба отметил, что украинские дипломаты постоянно держат контакт с партнерами по этому вопросу на основе списков потребностей, подготовленных профильными ведомствами. МИД Украины обновило соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты прорабатывают запросы непосредственно с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран. 

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"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В целом речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Среди оборудования, которое получает Украина - генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и прочее.  

"Мы не позволим российскому террору сломать нас или наших партнеров... Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулась на наш срочный запрос", - отметил Кулеба.

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Напомним, премьер Чехии Петр Фиала во время визита в Киев сообщил, что Прага предоставит Украине 20 млн крон (около 30 млн грн) на закупку дизельных электрогенераторов.

Темы: Кулеба ДмитрийэлектроэнергияУкраинаобстрел
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