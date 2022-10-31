Росія не визнаватиме "зерновий коридор" без своєї участі: обіцяє перевіряти судна

Постійний представник Росії при Організації Об’єднаних Націй Васілій Нєбєнзя заявив, що Москва не буде визнавати домовленості щодо експорту зерна з України без своєї участі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Нєбєнзя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок.

"Виходимо з того, що укладена між Росією, Туреччиною та Україною за запевнення ООН 22 липня "чорноморська ініціатива" без нас виконуватися не повинна, а ухвалені без нашої участі рішення і заходи ні до чого нас не зобов'язують", – заявив він.

Нєбєнзя також згадав нібито удар України по російських військових кораблях у Севастополі, що назвав "грубим порушенням "зернової угоди", яка фактично ставить хрест на гуманітарному вимірі домовленостей у Стамбулі".

"З урахуванням цього російська сторона не може гарантувати безпеку цивільних суден, що беруть участь у Чорноморській ініціативі", – сказав він.

Російський дипломат висловив здивування, що після призупинення участі РФ у "зерновій угоді" інші сторони – Туреччина, Україна та ООН – погодили рух кількох суден Чорним морем. Він заявив, що такі рішення "ні до чого нас не зобов’язують".

"Водночас, беручи до уваги факти зловживання "зерновим коридором", і той основоположний факт, що Чорне море досі є зоною бойових дій, ми не можемо дозволити безперешкодний рух суден без нашого догляду. І ми будемо змушені вжити заходів, щоб контролювати, що було дозволене Спільним координаційним центром без нашої згоди", – вважає він.

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Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася.

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