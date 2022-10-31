Россия не будет признавать "зерновой коридор" без своего участия: обещает проверять суда

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва не будет признавать договоренности по экспорту зерна из Украины без своего участия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.

"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной по заверению ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", - заявил он.

Небензя также упомянул якобы удар Украины по российским военным кораблям в Севастополе, что назвал "грубым нарушением "зерновой сделки", которая фактически ставит крест на гуманитарном измерении договоренностей в Стамбуле".

"С учетом этого российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских судов, участвующих в Черноморской инициативе", - сказал он.

Российский дипломат выразил удивление, что после приостановления участия РФ в "зерновой сделке" другие стороны - Турция, Украина и ООН - согласовали движение нескольких судов по Черному морю. Он заявил, что такие решения "ни к чему нас не обязывают".

"В то же время, принимая во внимание факты злоупотребления "зерновым коридором", и тот основополагающий факт, что Черное море до сих пор является зоной боевых действий, мы не можем позволить беспрепятственное движение судов без нашего присмотра. И мы будем вынуждены принять меры, чтобы контролировать, что было разрешено Совместным координационным центром без нашего согласия", - считает он.

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Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась.

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