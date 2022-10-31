Україна проситиме ФІФА усунути Іран з чемпіонату світу

Українська асоціація футболу звернеться до ФІФА з проханням усунути Іран від участі в майбутньому чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі.

Джерело: заява УАФ, опублікована на її сайті, CNN

Дослівно: "Беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022".

Деталі: Як повідомляє CNN, ФІФА відмовилася коментувати це прохання.

Довідково: Чемпіонат світу з футболу 2022 року розпочнеться 20 листопада. Перший матч Ірану проти Англії має відбутися 21 листопада.

Що передувало: Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед 136".

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.