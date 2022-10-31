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Украина попросит ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира

Евгений КизиловПонедельник, 31 октября 2022, 19:45
Украина попросит ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира
иранские фанаты, Getty Images

Украинская ассоциация футбола обратится к ФИФА с просьбой отстранить Иран от участия в предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Источник: заявление УАФ, опубликованное на ее сайте, CNN

Дословно: "Принимая во внимание информацию СМИ относительно систематических проявлений нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 о наложении санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться к ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022".

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Детали: Как сообщает CNN, ФИФА отказалась комментировать эту просьбу.

Справка: Чемпионат мира по футболу 2022 года начнется 20 ноября. Первый матч Ирана против Англии должен состояться 21 ноября.

Что предшествовало: Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед 136".

ВИДЕО ДНЯ

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Темы: ИранфутболФИФА
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