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ООН спростувала брехню РФ про причетність "зернового коридору" до атаки на російські кораблі

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 20:56
Мартін Гриффітс, Getty Images

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гриффітс заявив, що жодне цивільне судно, яке перевозило збіжжя "зерновим коридором", не могло бути причетним до атаки на військові кораблі Росії, як вона це заявляє.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гриффітс сказав у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Коридор – це просто лінії на карті: коли судна, які беруть участь в ініціативі, не перебувають у цьому районі, коридор не має особливого статусу. Він не забезпечує ані прикриття, ані захисту для наступальних або оборонних військових дій. Це не щит, не прикриття, не зона обмеженого доступу", – пояснив Гриффітс.

Коментуючи питання про можливе використання Україною цивільного судна як прикриття для здійснення нападу на кораблі РФ, представник ООН наголосив: "Жодне цивільне судно не було в коридорі в ніч проти 29 жовтня, коли відбулася згадана атака. І жодне цивільне судно не повідомляло про цей інцидент протягом вихідних".

Водночас Гриффітс заявив про готовність розглянути докази, які стосуються тверджень Росії.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Також воно стверджувало, що один з безпілотників, який уразив російські кораблі, міг бути запущений "з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними господарями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України".

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Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася.

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

Дивіться також нове відео "ЄвроПравди": Зернова угода без РФ? Вже працює - кораблі пішли! Чи дотисне Туреччина?

Теми: ООНзерноУкраїнаРосія
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