ООН опровергла ложь РФ о причастности "зернового коридора" к атаке на российские корабли

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ни одно гражданское судно, которое перевозило зерно "зерновым коридором", не могло быть причастным к атаке на военные корабли России, как она это заявляет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гриффитс сказал в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Коридор - это просто линии на карте: когда суда, участвующие в инициативе, не находятся в этом районе, коридор не имеет особого статуса. Он не обеспечивает ни прикрытия, ни защиты для наступательных или оборонительных военных действий. Это не щит, не прикрытие, не зона ограниченного доступа", - пояснил Гриффитс.

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Комментируя вопрос о возможном использовании Украиной гражданского судна в качестве прикрытия для осуществления нападения на корабли РФ, представитель ООН подчеркнул: "Ни одно гражданское судно не было в коридоре в ночь на 29 октября, когда произошла упомянутая атака. И ни одно гражданское судно не сообщало об этом инциденте в течение выходных".

В то же время Гриффитс заявил о готовности рассмотреть доказательства, касающиеся утверждений России.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

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Также оно утверждало, что один из беспилотников, который поразил российские корабли, мог быть запущен "с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными хозяевами для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась.

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