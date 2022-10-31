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"Зернова угода" залишається чинною попри заяви РФ – ООН

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 21:32
баржа з українським зерном, Getty Images

Організація Об’єднаних Націй не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, й інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам на брифінгу після засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря Організації з гуманітарних питань Мартін Гриффітс.

"Ми твердо дотримуємося думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на призупинення участі в ній Росії", – наголосив він.

"Росія не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї. Вони заявили, що призупинили участь у ній на невизначений термін. І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються (з України); разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною – перевіряти ці судна", – додав Гриффітс.

Водночас заступник генсека ООН додав, що Організація як посередник продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання. "Чим швидше ми можемо повністю відновити участь Росії, тим краще", – зазначив він.

Раніше постійний представник Росії при Організації Об’єднаних Націй Васілій Нєбєнзя заявив, що Москва не буде визнавати домовленості щодо експорту зерна з України без своєї участі.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

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Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася.

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

Дивіться також нове відео "ЄвроПравди": Зернова угода без РФ? Вже працює - кораблі пішли! Чи дотисне Туреччина?

Теми: зерноООНУкраїна
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