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"Зерновая сделка" остается в силе, несмотря на заявления РФ - ООН

"Европейская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 20:32
Зерновая сделка остается в силе, несмотря на заявления РФ - ООН
баржа с украинским зерном, Getty Images

Организация Объединенных Наций не считает, что приостановление Россией участия в "зерновой сделке" означает потерю ею силы, и инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам на брифинге после заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России", - подчеркнул он.

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"Россия не прекратила действие "зерновой сделки" и не вышла из нее. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок. И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять суда, которые движутся (из Украины); вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной - проверять эти суда", - добавил Гриффитс.

В то же время заместитель генсека ООН добавил, что Организация как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы. "Чем быстрее мы можем полностью восстановить участие России, тем лучше", - отметил он.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва не будет признавать договоренности по экспорту зерна из Украины без своего участия.

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Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась.

Читайте о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Додавит ли Турция?

Темы: зерноООНУкраина
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