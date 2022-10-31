Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС розглядають три сценарії фінансової підтримки України під час війни – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 21:36

Європейська комісія підготувала три способи, за допомогою яких країни Європейського Союзу можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни з Росією – їх мають розглянути на зустрічі міністрів фінансів у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, в розпорядженні якого опинився текст документа Єврокомісії.

"Україна й надалі матиме високі короткострокові потреби у фінансуванні в осяжному майбутньому. Ось чому важливо, щоб додаткова підтримка ЄС була мобілізована якомога швидше і надавалася на регулярній і передбачуваній основі", – йдеться в документі.

Реклама:

Згідно з раніше озвученими планами, ЄС хоче залучити до 18 мільярдів євро у вигляді кредитів та грантів, щоб допомогти профінансувати близько половини очікуваного дефіциту бюджету України у 2023 році. Виплати будуть здійснюватися щоквартально, починаючи з січня, "якщо це можливо".

Перший варіант залучення коштів, який Єврокомісія називає найбільш вигідним, полягає в тому, щоб позичити гроші під так званий "запас міцності", або різницю між максимальною сумою, яку блок може залучити від країн ЄС, і фактичними витратами ЄС.

Це дозволило б уникнути ситуації, яка виникла влітку, коли Єврокомісії довелося домагатися від членів ЄС гарантій під макрофінансову допомогу Україні. Водночас для цього варіанта потрібна згоди всіх країн ЄС та Європейського парламенту, а також зміни до нормативних актів ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Другий варіант – надання країнами бюджетних гарантій Єврокомісії, що відбувається і зараз. Але тепер вони повинні будуть покривати 100% суми, а не 61%, оскільки "іншого бюджетного покриття" в бюджеті ЄС не залишилося. Надання таких гарантій може сповільнити допомогу на кілька місяців, оцінюють у ЄК.

Третій варіант – аналогічний до другого, але без національних гарантій. У цьому випадку в разі нестачі коштів Єврокомісія повинна буде скоротити заплановані витрати ЄС та запозичувати й надавати кредити на зворотній основі.

За словами європейських дипломатів і чиновників, із якими поспілкувалася Politico, міністри фінансів країни ЄС мають обговорити варіанти й обрати серед них найбільш вдалий на зустрічі в четвер, після чого Єврокомісія представить пропозиції в наступну середу.

Теми: ЄСУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: