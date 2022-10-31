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У ЄС розглядають три сценарії фінансової підтримки України під час війни – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 22:36

Європейська комісія підготувала три способи, за допомогою яких країни Європейського Союзу можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни з Росією – їх мають розглянути на зустрічі міністрів фінансів у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, в розпорядженні якого опинився текст документа Єврокомісії.

"Україна й надалі матиме високі короткострокові потреби у фінансуванні в осяжному майбутньому. Ось чому важливо, щоб додаткова підтримка ЄС була мобілізована якомога швидше і надавалася на регулярній і передбачуваній основі", – йдеться в документі.

Згідно з раніше озвученими планами, ЄС хоче залучити до 18 мільярдів євро у вигляді кредитів та грантів, щоб допомогти профінансувати близько половини очікуваного дефіциту бюджету України у 2023 році. Виплати будуть здійснюватися щоквартально, починаючи з січня, "якщо це можливо".

Перший варіант залучення коштів, який Єврокомісія називає найбільш вигідним, полягає в тому, щоб позичити гроші під так званий "запас міцності", або різницю між максимальною сумою, яку блок може залучити від країн ЄС, і фактичними витратами ЄС.

Це дозволило б уникнути ситуації, яка виникла влітку, коли Єврокомісії довелося домагатися від членів ЄС гарантій під макрофінансову допомогу Україні. Водночас для цього варіанта потрібна згоди всіх країн ЄС та Європейського парламенту, а також зміни до нормативних актів ЄС.

Другий варіант – надання країнами бюджетних гарантій Єврокомісії, що відбувається і зараз. Але тепер вони повинні будуть покривати 100% суми, а не 61%, оскільки "іншого бюджетного покриття" в бюджеті ЄС не залишилося. Надання таких гарантій може сповільнити допомогу на кілька місяців, оцінюють у ЄК.

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Третій варіант – аналогічний до другого, але без національних гарантій. У цьому випадку в разі нестачі коштів Єврокомісія повинна буде скоротити заплановані витрати ЄС та запозичувати й надавати кредити на зворотній основі.

За словами європейських дипломатів і чиновників, із якими поспілкувалася Politico, міністри фінансів країни ЄС мають обговорити варіанти й обрати серед них найбільш вдалий на зустрічі в четвер, після чого Єврокомісія представить пропозиції в наступну середу.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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