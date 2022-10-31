В ЕС рассматривают три сценария финансовой поддержки Украины во время войны - СМИ

Европейская комиссия подготовила три способа, с помощью которых страны Европейского Союза могут финансово поддержать Украину в условиях войны с Россией - их должны рассмотреть на встрече министров финансов в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, в распоряжении которого оказался текст документа Еврокомиссии.

"Украина и в дальнейшем будет иметь высокие краткосрочные потребности в финансировании в обозримом будущем. Вот почему важно, чтобы дополнительная поддержка ЕС была мобилизована как можно скорее и предоставлялась на регулярной и предсказуемой основе", - говорится в документе.

Согласно ранее озвученным планам, ЕС хочет привлечь до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов, чтобы помочь профинансировать около половины ожидаемого дефицита бюджета Украины в 2023 году. Выплаты будут осуществляться ежеквартально, начиная с января, "если это возможно".

Первый вариант привлечения средств, который Еврокомиссия называет наиболее выгодным, заключается в том, чтобы одолжить деньги под так называемый "запас прочности", или разницу между максимальной суммой, которую блок может привлечь от стран ЕС, и фактическими расходами ЕС.

Это позволило бы избежать ситуации, которая возникла летом, когда Еврокомиссии пришлось добиваться от членов ЕС гарантий под макрофинансовую помощь Украине. В то же время для этого варианта требуется согласие всех стран ЕС и Европейского парламента, а также изменения в нормативные акты ЕС.

Второй вариант - предоставление странами бюджетных гарантий Еврокомиссии, что происходит и сейчас. Но теперь они должны будут покрывать 100% суммы, а не 61%, поскольку "другого бюджетного покрытия" в бюджете ЕС не осталось. Предоставление таких гарантий может замедлить помощь на несколько месяцев, оценивают в ЕК.

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Третий вариант - аналогичный второму, но без национальных гарантий. В этом случае в случае нехватки средств Еврокомиссия должна будет сократить запланированные расходы ЕС и заимствовать и предоставлять кредиты на возвратной основе.

По словам европейских дипломатов и чиновников, с которыми пообщалась Politico, министры финансов страны ЕС должны обсудить варианты и выбрать среди них наиболее удачный на встрече в четверг, после чего Еврокомиссия представит предложения в следующую среду.