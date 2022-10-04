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Медведєв прокоментував твіти Маска: "Молодець"

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 02:11
Медведєв прокоментував твіти Маска: Молодець
ФОТО: GETTY

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував твіт американського мільярдера Ілона Маска щодо окупованого Росією Криму.

Джерело: Медведєв у Telegram

Дослівно: "Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання. Щоправда, рано розшифрувався Юстас. Наступний пост видасть щось на кшталт "Ukraine is an artificial state ("Україна - штучна держава" - Ред.)".

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Деталі: Фраза "Юстас - Алексу" - з телефільму "Сімнадцять миттєвостей весни". "Юстас" - оперативний псевдонім полковника Ісаєва (Штірліца).

Передісторія:

  • Ілон Маск запропонував фоловерам у Twitter опитування, в якому виклав свою позицію щодо анексованого Росією Криму.
  • У пості Маск викладає своє бачення того, як досягти "миру між Україною та Росією" без урахування реального стану речей: "Мир між Україною та Росією: 1) Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. 2) Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). 3) Водопостачання Криму забезпечено".
  • У відповідь президент Володимир Зеленський затвітив своє опитування: "Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію?".

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Теми: війнаКримМаскРосія
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