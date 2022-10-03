Зеленський відреагував на "російський Крим" Маска з гумором

У відповідь на скандальні Twitter-опитування Ілона Маска президент Володимир Зеленський затвітив своє опитування.

Джерело: Зеленський у Twitter

Деталі: Він запитав: "Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію?"

На момент написання новини 90% проголосували за проукраїнського Маска, і лише 10% - за проросійського.

Оновлення: Згодом Маск відповів Зеленському у твіті: "Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світові".

Нагадаємо: У понеділок ввечері глава Tesla Ілон Маск запостив у Twitter опитування, в якому запропонував варіант миру між Україною і Росією. На його думку, щоб припинити війну, треба віддати Крим Росії, а Україні не йти в НАТО.