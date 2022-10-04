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Мобілізація ще більше підірве російську економіку — Politico

Анастасія КалатурВівторок, 4 жовтня 2022, 06:32
Мобілізація ще більше підірве російську економіку — Politico
ФОТО: GETTY

Безладна мобілізація, оголошена президентом РФ Володимиром Путіним, має величезні наслідки для економіки Росії – вона спричинить відсутність кваліфікованих робітників у всіх галузях, і в Москви немає плану дій на цей випадок.

Джерело: співробітниця Американського інституту підприємництва Елізабет Броу у Politico

Деталі: Зазначається, що що більше чоловіків Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну. Путін цілком може досягти успіху в мобілізації 300 тисяч резервістів, але з моменту його заяви близько 360 тисяч осіб уже вирушили, зокрема, до Грузії та Казахстану, щоб уникнути призову.

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Чоловіки, які зараз залишають Росію, працездатні і працездатного віку - і їхній від'їзд є величезною втратою для ЗС РФ. Але і мобілізація, і від'їзд такої кількості чоловіків, принаймні не меншої, ніж призовники, створять іншу проблему - відсутність кваліфікованих робітників у всіх галузях. Броу пише, що в РФ немає системи забезпечення безперервності життя суспільства у воєнний час. І немає достатньої кількості жінок, які могли б швидко зайняти місця чоловіків, які залишили країну. 

Вона зазначає, що, наприклад, Швеція і Фінляндія - вже давно мають докладні плани того, як зберегти функціонування суспільства в разі війни.

Передісторія: 13 вересня в Кремлі заявили, що  поки не планують оголошувати повну чи часткову мобілізацію, незважаючи на значні успіхи Збройних сил України на сході. Однак, 21 вересня  Путін все ж заявив про часткову мобілізацію росіян. Стверджувалося, що призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.

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Теми: Росіявійнаекономіка
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