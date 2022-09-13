У Путіна запевнили, що не планують оголошувати мобілізацію
Вівторок, 13 вересня 2022, 13:41
В Росії поки не планують оголошувати повну чи часткову мобілізацію, незважаючи на значні успіхи Збройних сил України на сході.
Джерело: ТАСС з посиланням на заяву прессекретара президента РФ Дмитра Пєскова
Пряма мова: "Наразі – ні, про це (мобілізацію - ред.) не йдеться".
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Деталі: Крім того, за словами Пєскова, росіяни "консолідовані навколо всіх рішень Путіна", а критичні висловлювання щодо війни проти України "мають залишатися в рамках закону".
Що було раніше: Голова комісії Ради федерації Росії Андрій Клімов із захисту держсуверенітету заявив, що необхідності у військовій мобілізації в Росії немає на фоні втрат і поразок РФ в Україні.