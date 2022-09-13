У Путіна запевнили, що не планують оголошувати мобілізацію

В Росії поки не планують оголошувати повну чи часткову мобілізацію, незважаючи на значні успіхи Збройних сил України на сході.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву прессекретара президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Наразі – ні, про це (мобілізацію - ред.) не йдеться".

Деталі: Крім того, за словами Пєскова, росіяни "консолідовані навколо всіх рішень Путіна", а критичні висловлювання щодо війни проти України "мають залишатися в рамках закону".

Що було раніше: Голова комісії Ради федерації Росії Андрій Клімов із захисту держсуверенітету заявив, що необхідності у військовій мобілізації в Росії немає на фоні втрат і поразок РФ в Україні.