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У Кремлі зраділи твітам Маска

Роман ПетренкоВівторок, 4 жовтня 2022, 13:56
У Кремлі зраділи твітам Маска
ІЛОН МАСК, ФОТО GETTY IMAGES

Кремль вважає "вельми позитивним" останні твіти глави Tesla Ілона Маска про війну в Україні, повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ми помітили, що ця ініціатива Маска не дала спати багатьом у Європі, в Україні, в Польщі, в Прибалтиці. Насамперед не дала спати ботам, які активно брали участь у голосуванні.

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Вельми позитивно, що така людина як Маск шукає шляхи мирного виходу.

На відміну від професійних дипломатів Маск намагається шукати шляхи для досягнення миру. А досягнення миру без виконання умов Росії абсолютно неможливе".

Деталі: Пєсков також сказав, що нібито люди вже висловилися на "референдумах", тому пропозицію Маска щодо нових "виборів" Кремль не підтримує.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • У понеділок ввечері Ілон Маск запостив у Twitter опитування, в якому запропонував варіант миру між Україною і Росією. На його думку, щоб припинити війну, треба віддати Крим Росії, а Україні не йти в НАТО.
  • У відповідь на скандальні Twitter-опитування Маска президент Володимир Зеленський затвітив своє опитування.
  • Маск відповів Зеленському, що підтримує Україну.

Теми: РосіяпропагандаІлон Масквійна
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