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В окупованому Енергодарі посилили комендантську годину

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 15:05
В окупованому Енергодарі посилили комендантську годину
Ілюстративне фото з Арміяінформ

З 4 жовтня в тимчасово окупованому Росією Енергодарі на Запоріжжі "в цілях безпеки" посилили комендантську годину. 

Джерело: РИА Новости

Деталі: Окупаційна "влада" Енергодару стверджує, що комендантська година діятиме з 20:00 до 06:00, не повідомляючи про кінцеву дату. Це робиться нібито в цілях безпеки.

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У працівників АЕС і ТЕС, які пересуватимуться містом у цей час, окупанти вимагатимуть посвідчення особи та спецперепустку. На період комендантської години також заборонено роботу цілодобових магазинів. 

Виправлено о 15:30: Раніше в новині повідомлялося, що в Енергодарі ввели коменданстьку годину. Обмеження діяли і раніше, проте часові рамки неодноразово змінювалися. З 1 жовтня комендантська година діяла з 21:00 до 5:00. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 вересня українська розвідка повідомила, що загарбники перестали випускати з міста жителів окупованого Енергодару та посилили контроль за персоналом Запорізької АЕС.
  • Українська влада закликала жителів Енергодара евакуюватися самотужки, бо Росія на гуманітарні коридори не погоджується. 

Теми: Енергодаркомендантська годинаокупація
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