В окупованому Енергодарі посилили комендантську годину

З 4 жовтня в тимчасово окупованому Росією Енергодарі на Запоріжжі "в цілях безпеки" посилили комендантську годину.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Окупаційна "влада" Енергодару стверджує, що комендантська година діятиме з 20:00 до 06:00, не повідомляючи про кінцеву дату. Це робиться нібито в цілях безпеки.

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У працівників АЕС і ТЕС, які пересуватимуться містом у цей час, окупанти вимагатимуть посвідчення особи та спецперепустку. На період комендантської години також заборонено роботу цілодобових магазинів.

Виправлено о 15:30: Раніше в новині повідомлялося, що в Енергодарі ввели коменданстьку годину. Обмеження діяли і раніше, проте часові рамки неодноразово змінювалися. З 1 жовтня комендантська година діяла з 21:00 до 5:00.

Що цьому передувало:

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