Жителів прилеглих до ЗАЕС територій закликають евакуюватися

Українська влада закликає жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, евакуюватися самотужки, бо Росія на гуманітарні коридори не погоджується.

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Пряма мова: "Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства.

Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей".

Деталі: За словами Ірини Верещук, Мінреінтеграції попросило про гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з окупованих територій, прилеглих до атомної електростанції, але "у відповідь – цинічне мовчання".

Пряма мова: "Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо".

Деталі: Верещук запропонувала громадянам звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

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Цьому передувало: З початку серпня Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

Обстріли ЗАЕС несуть загрозу радіаційного зараження.

Передісторія:

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