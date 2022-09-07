Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жителів прилеглих до ЗАЕС територій закликають евакуюватися

Середа, 7 вересня 2022, 14:58
Жителів прилеглих до ЗАЕС територій закликають евакуюватися
ЗАЕС, фото з Facebook Гармана Галущенка

Українська влада закликає жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, евакуюватися самотужки, бо Росія на гуманітарні коридори не погоджується.

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Пряма мова: "Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства. 

Реклама:

Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей". 

Деталі: За словами Ірини Верещук, Мінреінтеграції попросило про гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з окупованих територій, прилеглих до атомної електростанції, але "у відповідь – цинічне мовчання". 

Пряма мова: "Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Верещук запропонувала громадянам звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

Цьому передувало: З початку серпня Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста. 

Обстріли ЗАЕС несуть загрозу радіаційного зараження. 

Передісторія:

Читайте також: Росія продовжує обстрілювати ЗАЕС. Як усе виглядає зсередини – пояснює працівник станції

Що робити у разі радіаційної аварії? Алгоритм дій від МОЗ

Ядерна небезпека: що робити у разі вибуху та чи врятує йод при радіації. Подкаст

Теми: ЗАЕСЕнергодарЗапорізька областьевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
Усі новини...
Реклама: