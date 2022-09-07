Жителів прилеглих до ЗАЕС територій закликають евакуюватися
Українська влада закликає жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, евакуюватися самотужки, бо Росія на гуманітарні коридори не погоджується.
Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук
Пряма мова: "Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства.
Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей".
Деталі: За словами Ірини Верещук, Мінреінтеграції попросило про гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з окупованих територій, прилеглих до атомної електростанції, але "у відповідь – цинічне мовчання".
Пряма мова: "Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо".
Деталі: Верещук запропонувала громадянам звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).
Цьому передувало: З початку серпня Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.
Обстріли ЗАЕС несуть загрозу радіаційного зараження.
Передісторія:
- Росія 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
- 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
- 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу на станції, там мали залишатися двоє представників організації.
- 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит в Енергодар і підтвердило, що Росія тримає військовий персонал і військову техніку на території Запорізької АЕС.
- Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що росіяни намагалися тиснути на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки звіту щодо ЗАЕС.
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