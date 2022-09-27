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Жителів окупованого Енергодару перестали випускати з міста – розвідка

"Українська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 11:48
Жителів окупованого Енергодару перестали випускати з міста – розвідка
"Референдум", фото з сайту ГУР

Загарбники перестали випускати з міста жителів окупованого Енергодару та посилили контроль за персоналом Запорізької АЕС, а тим, хто відмовився "правильно голосувати" на псевдореферендумі, погрожують "мобілізацією".

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, Генштаб у Facebook 

Дослівно: "Окупанти, які контролюють ситуацію в Енергодарі, заборонили мешканцям виїзд на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста. Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції". 

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Деталі: За інформацію розвідки, вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеві жителів не виходять з домівок, на вулицях присутні патрулі російських військових з анкетами голосування так званого "референдуму". На всіх зустрічних наводять зброю, видають "бюлетені для голосування" та вказують місце, де потрібно поставити "галочку". В деяких випадках людей змушують "голосувати" за давно померлих родичів. Тим, хто "проголосував" проти приєднання регіону до Росії, погожують "мобілізацією".

Генштаб України зранку 27 вересня повідомив, що на Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Зокрема, співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з окупованих територій. 

Що цьому передувало: У мережі з’явилися відео, в яких видно, як російські окупанти зі зброєю ходять по квартирах в Енергодарі, щоб змусити людей взяти участь у псевдореферендумі.

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Теми: розвідкаЕнергодарреферендумокупація
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