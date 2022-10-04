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Росію покинуло близько 700 тисяч людей за два тижні мобілізації – Forbes

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 16:21
Росію покинуло близько 700 тисяч людей за два тижні мобілізації – Forbes
Ілюстративне фото, ТАСС

Менш ніж за два тижні після оголошення "часткової" мобілізації Росію покинули близько 700 тисяч людей.

Джерело: Forbes з посиланням на джерела

Деталі: За даними одного джерела, з початку мобілізації з Росії виїхало майже мільйон людей. Друге джерело в адміністрації президента РФ повідомляє, що країну покинули від 600 тисяч до 700 тисяч росіян. Співрозмовник видання підкреслив, що поки незрозуміло, який відсоток людей виїхав із країни з туристичною метою.

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Як повідомляє Forbes, раніше ЗМІ наводили цифру 194 тисяч росіян, які виїхали за тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. На початку вересня, ще до оголошення мобілізації, Росстат заявляв, що з початку року з РФ виїхали 419 тисяч людей – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Міграційний відтік склав 96 тисяч проти приросту на 114 тисяч у 2021-му.

Що цьому передувало: 

  • Глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов 4 жовтня повідомив, що з 21 вересня в країну в'їхали 200 тисяч росіян, виїхали з країни за цей період 147 000 росіян.
  • МВС Грузії повідомляло, що за тиждень до країни приїхали 53 тисячі росіян, а щодня кордон переходять 10 тисяч осіб, що на 40-45% більше, ніж до 21 вересня. В кінці вересня потік росіян на кордоні з Грузією знизився.
  • За тиждень до ЄС в'їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше, підрахувало прикордонне агентство Євросоюзу Frontex.

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Теми: Росіямобілізація
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