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Мобілізація в Росії: до Казахстану втекли понад 200 тисяч росіян

Ірина БалачукВівторок, 4 жовтня 2022, 10:23
Мобілізація в Росії: до Казахстану втекли понад 200 тисяч росіян
Російські чоловіки втікають у Казахстан. Фото РБК

З 21 вересня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні, до Казахстану в'їхали понад 200 тисяч росіян.

Джерело: казахстанське видання Zakon.kz з посиланням на міністра внутрішніх справ республіки Марата Ахметжанова

Пряма мова Ахметжанова: "З 21 вересня до Казахстану в'їхало понад 200 тисяч громадян Росії, виїхало – 147 тисяч".

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Деталі: За його словами, ситуація на пунктах пропуску стабільна, вона перебуває під контролем.

За даними глави МВС, 3 жовтня в Казахстан прибуло 7 тисяч громадян Росії, виїхало – близько 11 тисяч осіб.

У які країни виїхали росіяни, які прибули в Казахстан, видання не повідомляє.

ВІДЕО ДНЯ

З 1 квітня до 27 вересня на громадянство Казахстану подав заявку 441 громадянин РФ, з яких 117 – етнічні казахи з РФ.

Що було раніше: 27 вересня МВС Казахстану повідомило, що до республіки за тиждень втекли майже 100 тисяч росіян.

Передісторія:

Теми: РосіямобілізаціяКазахстан
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