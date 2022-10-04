Мобілізація в Росії: до Казахстану втекли понад 200 тисяч росіян
З 21 вересня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні, до Казахстану в'їхали понад 200 тисяч росіян.
Джерело: казахстанське видання Zakon.kz з посиланням на міністра внутрішніх справ республіки Марата Ахметжанова
Пряма мова Ахметжанова: "З 21 вересня до Казахстану в'їхало понад 200 тисяч громадян Росії, виїхало – 147 тисяч".
Деталі: За його словами, ситуація на пунктах пропуску стабільна, вона перебуває під контролем.
За даними глави МВС, 3 жовтня в Казахстан прибуло 7 тисяч громадян Росії, виїхало – близько 11 тисяч осіб.
У які країни виїхали росіяни, які прибули в Казахстан, видання не повідомляє.
З 1 квітня до 27 вересня на громадянство Казахстану подав заявку 441 громадянин РФ, з яких 117 – етнічні казахи з РФ.
Що було раніше: 27 вересня МВС Казахстану повідомило, що до республіки за тиждень втекли майже 100 тисяч росіян.
Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Повідомлялося, що в Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.
- Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.
- Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
- Повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
- 27 вересня видання "Медиазона" повідомило, що п'ятьох росіян, які їхали з Петербурга потягом до Білорусі, не випустили з країни через закон "про мобілізацію".
- Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати Росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян у разі оголошення їх у міжнародний розшук.
- Міноборони Росії заявило, що не планує ловити ухилянтів, які поспіхом втекли з РФ після оголошення часткової мобілізації.
- Водночас оперативна група з призову в РФ почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам просто на кордоні з Грузією.