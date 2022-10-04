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Міноборони РФ показало карту із втраченими територіями

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 20:00
Міноборони РФ показало карту із втраченими територіями
Путін і Шойгу, Getty Images

Міністерство оборони Росії під час щоденного брифінгу показало карту бойових дій в Україні - з неї випливає, зокрема, що в Херсонській області російська армія за день відступила на 30 кілометрів.

Джерело: "Медуза", "Агентство"

Деталі: Повідомляється, що таким чином станом на 4 жовтня російські війська практично повністю вийшли з Харківської області та відступили на півночі Херсонської області.

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Згідно з представленою картою, у Харківській області під контролем Росії залишилася невелика територія на північний схід від селища Дворічне. Днем раніше Міноборони стверджувало, що під контролем Росії перебуває вся територія області на схід від річки Оскіл.

Із цього випливає, що з 3 по 4 жовтня ЗСУ звільнили приблизно дві третини підконтрольних Росії територій області.

 

Також на карті помітний відступ російських військ на півночі Херсонської області. Днем раніше лінія фронту на карті проходила в районі населених пунктів Давидів Брід, Добрянка і Золота Балка. 4 жовтня Міноборони показало, що під контролем російської армії перебуває територія приблизно до лінії між Давидовим Бродом і Дудчанами.

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Таким чином, лінія фронту в регіоні змістилася на південь приблизно на 30 кілометрів.

 

Що передувало:

  • 4 жовтня в соцмережах з'явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.
  • Також Збройні сили України звільнили від російських окупантів села Богуславка та Борівська Андріївка в Харківській області.
  • 3-го жовтня стало відомо, що Збройні сили звільнили селище Борова.

Теми: війнаконтрнаступРосія
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