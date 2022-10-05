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Мурашов більше не буде директором ЗАЕС — МАГАТЕ

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 04:59
Мурашов більше не буде директором ЗАЕС — МАГАТЕ

Гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов, якого раніше викрали росіяни, більше не працюватиме на ЗАЕС.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно: "Пан Мурашов зараз перебуває зі своєю сім'єю і не буде продовжувати роботу на ЗАЕС. Поки що незрозуміло, хто його замінить".

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Деталі: Уточнюється, що цього тижня МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушить до Києва, а потім до Москви для продовження консультацій для "якнайшвидшого узгодження і впровадження охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС".

Передісторія:  Росіяни викрали  Ігоря Мурашова 1 жовтня. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме. 3 жовтня його відпустили.

Теми: ЗАЕСвійнаРосія
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