Мурашов більше не буде директором ЗАЕС — МАГАТЕ
Середа, 5 жовтня 2022, 04:59
Гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов, якого раніше викрали росіяни, більше не працюватиме на ЗАЕС.
Джерело: МАГАТЕ
Дослівно: "Пан Мурашов зараз перебуває зі своєю сім'єю і не буде продовжувати роботу на ЗАЕС. Поки що незрозуміло, хто його замінить".
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Деталі: Уточнюється, що цього тижня МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушить до Києва, а потім до Москви для продовження консультацій для "якнайшвидшого узгодження і впровадження охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС".
Передісторія: Росіяни викрали Ігоря Мурашова 1 жовтня. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме. 3 жовтня його відпустили.