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На півдні України вночі збито шість дронів-камікадзе

Олена РощінаСереда, 5 жовтня 2022, 08:18

У ніч на 5 жовтня російські війська атакували Україну іранськими безпілотниками-камікадзе, українські бійці збили 6 із них.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни".

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Цьому передувало: Цієї ночі росіяни атакували дронами місто Біла Церква у Київський області – сталися вибухи, є постраждалий.

Іран заперечив постачання Росії безпілотників для війни в Україні.

Теми: війнабезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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