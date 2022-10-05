На півдні України вночі збито шість дронів-камікадзе
Середа, 5 жовтня 2022, 08:18
У ніч на 5 жовтня російські війська атакували Україну іранськими безпілотниками-камікадзе, українські бійці збили 6 із них.
Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни".
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Цьому передувало: Цієї ночі росіяни атакували дронами місто Біла Церква у Київський області – сталися вибухи, є постраждалий.
Іран заперечив постачання Росії безпілотників для війни в Україні.