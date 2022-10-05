Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"237 снарядів за 40 хвилин": ГУР опублікувало розмову окупанта про контрнаступ ЗСУ на півдні

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 12:59
237 снарядів за 40 хвилин: ГУР опублікувало розмову окупанта про контрнаступ ЗСУ на півдні
ЕМБЛЕМА ГУР, FACEBOOK РОЗВІДКИ

Українська розвідка опублікувала перехоплення телефонної розмови окупанта, який розповідав брату в Росії про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, зокрема у селищі Давидів Брід, яке вже під контролем українських захисників. 

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Деталі: Як повідомляє розвідка, фігурантом перехоплення є військовослужбовець Збройних сил Росії Касумов Руслан Ахметович. Телефонний дзвінок записаний близько опівдня 14 вересня.

Реклама:

– Учора 237 снарядів прилетіло за 40 хвилин, з усього підряд.

– Скільки? 

– 237 за 40 хвилин – від танків до HIMARSів.

ВІДЕО ДНЯ

– Вам? 

– По Давидову Броду нах*й. Нас в оточення намагаються. 

– Давайте виходьте бл*ть. 

– Ну ось наше село по краях нах*й (незрозуміло), там єб*ть.

Через 10 хвилин окупант наголосив, що росіяни ще можуть відступити через Нову Каховку. 

– Ну що, валите звідти чи стояти будете?

– Ну стоїмо, єб*ть. Як ми звалимо? Дорога поки не відрізана на Каховку. Там бл*ть наших дох*я. Учора наступ знову був 2 рази цих під*рас*в. Обійшлося все. Кажу, ми як миші сиділи в цьому підвалі. 

Нагадаємо: 4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляли про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

В ОК "Південь" підтвердили, що Збройні сили України звільнили від окупації російських загарбників іще вісім населених пунктів у Херсонській області, у тому числі Давидів Брід.

Теми: Херсонська областьконтрнаступрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: