"237 снарядів за 40 хвилин": ГУР опублікувало розмову окупанта про контрнаступ ЗСУ на півдні

Українська розвідка опублікувала перехоплення телефонної розмови окупанта, який розповідав брату в Росії про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, зокрема у селищі Давидів Брід, яке вже під контролем українських захисників.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: Як повідомляє розвідка, фігурантом перехоплення є військовослужбовець Збройних сил Росії Касумов Руслан Ахметович. Телефонний дзвінок записаний близько опівдня 14 вересня.

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– Учора 237 снарядів прилетіло за 40 хвилин, з усього підряд.

– Скільки?

– 237 за 40 хвилин – від танків до HIMARSів.

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– Вам?

– По Давидову Броду нах*й. Нас в оточення намагаються.

– Давайте виходьте бл*ть.

– Ну ось наше село по краях нах*й (незрозуміло), там єб*ть.

Через 10 хвилин окупант наголосив, що росіяни ще можуть відступити через Нову Каховку.

– Ну що, валите звідти чи стояти будете?

– Ну стоїмо, єб*ть. Як ми звалимо? Дорога поки не відрізана на Каховку. Там бл*ть наших дох*я. Учора наступ знову був 2 рази цих під*рас*в. Обійшлося все. Кажу, ми як миші сиділи в цьому підвалі.

Нагадаємо: 4 жовтня у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів у Херсонській області. Захисники повідомляли про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

В ОК "Південь" підтвердили, що Збройні сили України звільнили від окупації російських загарбників іще вісім населених пунктів у Херсонській області, у тому числі Давидів Брід.