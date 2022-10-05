У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних
Середа, 5 жовтня 2022, 20:14
У звільненому від окупантів місті Лиман на Донеччині знайшли понад 50 поховань із цивільними, не всі, хто похований, ідентифіковані, деякий таблички на могилах просто з номерами.
Джерело: "Громадське"
Деталі: Окупанти виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.
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Не всі поховані люди ідентифіковані - їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.
Крім того, окупанти не забирали тіла своїх військових при втечі з Лиману.
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