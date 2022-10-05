У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних

У звільненому від окупантів місті Лиман на Донеччині знайшли понад 50 поховань із цивільними, не всі, хто похований, ідентифіковані, деякий таблички на могилах просто з номерами.

Джерело: "Громадське"

Деталі: Окупанти виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

Не всі поховані люди ідентифіковані - їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

Крім того, окупанти не забирали тіла своїх військових при втечі з Лиману.

Що було раніше:

Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

5 жовтня Зеленський показав, як виглядає Лиман після його звільнення від російських загарбників.