ЗСУ за добу знищили 15 безпілотників та понад 300 окупантів – Генштаб
Четвер, 6 жовтня 2022, 09:29
За минулу добу українські захисники ліквідували 15 російських безпілотників, три РСЗВ, 14 танків та близько 330 окупантів.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано;
- танків – 2 449 (+14) од;
- бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:
- артилерійських систем – 1 424 (+10) од;
- РСЗВ – 344 (+3) од;
- засоби ППО – 177 (+0) од;
- літаків – 266 (+0) од;
- гелікоптерів – 232 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);
- крилаті ракети – 246 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;
- спеціальна техніка – 134 (+2).
Дані уточнюються.
Передісторія:
- Протиповітряна оборона на півдні України знищила дев’ять іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими РФ атакувала Україну у ніч на 6 жовтня.
- У ніч на 6 жовтня ППО також збила шість дронів-камікадзе, які вночі атакували Одеську та Миколаївську області.
ВІДЕО ДНЯ