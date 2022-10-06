ЗСУ за добу знищили 15 безпілотників та понад 300 окупантів – Генштаб

За минулу добу українські захисники ліквідували 15 російських безпілотників, три РСЗВ, 14 танків та близько 330 окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано;

танків – 2 449 (+14) од;

бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:

артилерійських систем – 1 424 (+10) од;

РСЗВ – 344 (+3) од;

засоби ППО – 177 (+0) од;

літаків – 266 (+0) од;

гелікоптерів – 232 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);

крилаті ракети – 246 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;

спеціальна техніка – 134 (+2).

Дані уточнюються.

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