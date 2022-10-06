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ЗСУ за добу знищили 15 безпілотників та понад 300 окупантів – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 09:29
ЗСУ за добу знищили 15 безпілотників та понад 300 окупантів – Генштаб
Ілюстративне фото з Facebook Генштабу

За минулу добу українські захисники ліквідували 15 російських безпілотників, три РСЗВ, 14 танків та близько 330 окупантів. 

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 06.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 61 330 (+330) осіб ліквідовано;
  • танків – 2 449 (+14) од;
  • бойових броньованих машин – 5 064 (+26) од:
  • артилерійських систем – 1 424 (+10) од;
  • РСЗВ – 344 (+3) од;
  • засоби ППО – 177 (+0) од;
  • літаків – 266 (+0) од;
  • гелікоптерів – 232 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);
  • крилаті ракети – 246 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13) од;
  • спеціальна техніка – 134 (+2).

Дані уточнюються. 

 

Передісторія:

  • Протиповітряна оборона на півдні України знищила дев’ять іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими РФ атакувала Україну у ніч на 6 жовтня.
  • У ніч на 6 жовтня ППО також збила шість дронів-камікадзе, які вночі атакували Одеську та Миколаївську області.

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Теми: Генштабвійнабезпілотники
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