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Данілов: Кількість громадян, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 11:57
Данілов: Кількість громадян, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар РНБО України Олексій Данілов зауважує, що кількість громадян, які залишили Росію в останні дні, вдвічі перевищує кількість мобілізованих.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарфону 6 жовтня

Пряма мова: "Нам достеменно відома кількість громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день призвані по тотальній мобілізації.

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Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих.

Ми розуміємо, де вони знаходяться, розуміємо, в який спосіб на сьогоднішній день вони мають бажання формуватися. Але я хочу зауважити, що останнім часом, після того, як Путін зробив таку велику помилку, перш за все для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії…

Ми маємо величезну кількість інформації стосовно відмови військових воювати, навчатися… починаються локальні бунти".

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Деталі: Данілов також нагадав, що Україна започаткувала державний проєкт "Хочу жить", покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

"Україна – цивілізована країна, де Женевські конвенції працюють щодо всіх громадян, радимо росіянам здаватися в полон на гарячу лінію", - додав він.

Теми: мобілізаціяРосіявійнаДанілов
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