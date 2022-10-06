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Данілов: Кількість громадян, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 11:57
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар РНБО України Олексій Данілов зауважує, що кількість громадян, які залишили Росію в останні дні, вдвічі перевищує кількість мобілізованих.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарфону 6 жовтня

Пряма мова: "Нам достеменно відома кількість громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день призвані по тотальній мобілізації.

Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих.

Ми розуміємо, де вони знаходяться, розуміємо, в який спосіб на сьогоднішній день вони мають бажання формуватися. Але я хочу зауважити, що останнім часом, після того, як Путін зробив таку велику помилку, перш за все для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії…

Ми маємо величезну кількість інформації стосовно відмови військових воювати, навчатися… починаються локальні бунти".

Деталі: Данілов також нагадав, що Україна започаткувала державний проєкт "Хочу жить", покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

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"Україна – цивілізована країна, де Женевські конвенції працюють щодо всіх громадян, радимо росіянам здаватися в полон на гарячу лінію", - додав він.

Теми: мобілізаціяРосіявійнаДанілов
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