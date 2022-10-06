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Глава Європарламенту закликала надати танки західного зразка Україні

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 13:26

Європейський союз має поставити Україні танки західного зразка та прискорити процедуру приєднання країни до ЄС.

Про це агентству AFP в середу заявила глава Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє "Європейська правда".

Метсола зазначила, що висловить свою позицію щодо цього на саміті лідерів ЄС у у Празі у п'ятницю.

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"Українцям потрібна зброя, якою вони можуть воювати, щоб повернути свою територію, і це означає, наприклад, танки Leopard II, які мають кілька держав-членів", – сказала Метсола в інтерв'ю під час пленарного засідання парламенту в Страсбурзі.

Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція і Норвегія, а також Швейцарія та Туреччина, які не входять до ЄС, загалом мають приблизно 2000 танків.

Метсола заявила, що країни, які бажали б надати танки, отримають компенсацію з фонду ЄС, який вже виділив 2,5 мільярда євро на військові закупівлі для України.

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"Я думаю, що нам потрібно провести ці обговорення зараз, особливо тому, що ми бачимо ескалацію Росії, але також, з іншого боку, ми бачимо, що Україна успішно витісняє росіян", –  сказала вона.

Декілька країн ЄС стурбовані тим, що великі пожертвування озброєння з їхніх арсеналів можуть поставити під загрозу власний потенціал національної оборони. Однак Метсола стверджує, що постачання танків Leopard "не вплине істотно" на загальну готовність окремих країн.

Глава Європарламенту також повторила свій заклик прискорити вступ України до Європейського Союзу.

Київ давно домагається поставок танків Leopard II німецької розробки. Але Берлін не погоджується, вважаючи, що будь-яка така передача повинна бути частиною ширшої угоди між західними союзниками.

Теми: Європарламентзброяміжнародна спільнотаЄС
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