Поплічники окупантів почали "евакуацію" з Кремінної та Сватового на Луганщині

Ставленики Кремля на окупованій Луганщині повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.

Джерело: "Интерфакс", російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник повідомив, що "у місті (Кремінна - ред.) і селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовано".

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За його словами, наразі Кремінну контролюють окупанти, а в районі селищ Сіверськ і Торське помічені підрозділи ЗСУ чисельністю до 10 тисяч осіб.

Також "евакуація" відбулась у Сватовому, "місцеві органи влади працюють в урізаному вигляді".

Деніс Пушилін, якого росіяни призначили "тимчасового виконуючим обов’язки" голови окупованої Донетчини, у свою чергу, повідомив, що їхні військові вибудовують лінію оборони в районі міста Кремінна.

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За його даними, українські Збройні сили хочуть перерізати дорогу Кремінна - Сватове, але окупанти поки чинять опір.

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