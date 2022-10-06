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Поплічники окупантів почали "евакуацію" з Кремінної та Сватового на Луганщині

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 жовтня 2022, 14:54
Фото: Генштаб ЗСУ

Ставленики Кремля на окупованій Луганщині повідомили, що розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з підконтрольних їм населених пунктів Кремінна та Сватове.

Джерело: "Интерфакс", російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник повідомив, що "у місті (Кремінна - ред.) і селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовано".

За його словами, наразі Кремінну контролюють окупанти, а в районі селищ Сіверськ і Торське помічені підрозділи ЗСУ чисельністю до 10 тисяч осіб.

Також "евакуація" відбулась у Сватовому, "місцеві органи влади працюють в урізаному вигляді".

Деніс Пушилін, якого росіяни призначили "тимчасового виконуючим обов’язки" голови окупованої Донетчини, у свою чергу, повідомив, що їхні військові вибудовують лінію оборони в районі міста Кремінна.

За його даними, українські Збройні сили хочуть перерізати дорогу Кремінна - Сватове, але окупанти поки чинять опір.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай напередодні повідомляв про звільнення на Луганщині 6 населених пунктів.
  • За даними Генштабу ЗСУ, поплічники росіян тікають в міру  звільнення тимчасово окупованих територій, зокрема, зі Сватового до Новопскова на Луганщині поїхали три автобуси з прихильниками окупантів.

Теми: Луганська областьвійнаУкраїнаРосія
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