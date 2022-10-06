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Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 3

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 15:03
Фото ДСНС у Запорізькій області

Станом на 14:30 жертвами ракетного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі стали 3 людей.

Джерело: ДСНС у Запорізькій області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС дістали тіла 3 загиблих". 

 
Фото ДСНС у Запорізькій області

Деталі: Повідомляється, що роботи щодо розбору руйнувань і пошуку постраждалих тривають.

Передісторія: 

Теми: Запоріжжявійнажертви
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