Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 3

Фото ДСНС у Запорізькій області

Станом на 14:30 жертвами ракетного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі стали 3 людей.

Джерело: ДСНС у Запорізькій області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС дістали тіла 3 загиблих".

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Фото ДСНС у Запорізькій області

Деталі: Повідомляється, що роботи щодо розбору руйнувань і пошуку постраждалих тривають.

Передісторія:

У ніч на 6 жовтня російські війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: цілили в інфраструктурні об'єкти, влучили в багатоповерхівки. Повідомлялося про загиблу й постраждалих. Багатьох людей врятували з-під завалів.

Пізніше росіяни завдали нового ракетного удару по Запоріжжю.