Удар росіян по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 3
Четвер, 6 жовтня 2022, 15:03
Станом на 14:30 жертвами ракетного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі стали 3 людей.
Джерело: ДСНС у Запорізькій області у Facebook
Дослівно ДСНС: "Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС дістали тіла 3 загиблих".
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Деталі: Повідомляється, що роботи щодо розбору руйнувань і пошуку постраждалих тривають.
Передісторія:
- У ніч на 6 жовтня російські війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: цілили в інфраструктурні об'єкти, влучили в багатоповерхівки. Повідомлялося про загиблу й постраждалих. Багатьох людей врятували з-під завалів.
- Пізніше росіяни завдали нового ракетного удару по Запоріжжю.
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